Viaplay sikret tre nye sesonger med europaligaen og conferenceligaen

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

– Er det noe vi har lært i den nordligste delen av Fotball-Europa, så er det at du ikke trenger å vinne trofeet for å skape minner for livet. Vi viste kanskje tidenes norske fotballbragd da Rosenborg slo Milan på San Siro i ’96, og vi skreik sammen med bodøværingene mot José Mourinho og hans Roma, forteller norgessjef i Viaplay, Kenneth Andresen.

– Disse turneringene gjør at vi år etter år kan tørre å håpe på det neste magiske øyeblikket med en norsk klubb på en internasjonal fotballscene. Det er det fotball handler om, fortsetter han.

Europaligaen og conferenceligaen regnes som nivå to og tre av de europeiske turneringene. TV 2 har rettighetene til Champions League, som er den gjeveste turneringen.

Neste sesong er det et nytt format i alle de tre turneringene, hvor gruppespill erstattes med ligaspill. Det betyr enda flere kamper for alle lagene som deltar.