Reiten får Hegerbergs trener som sjef i Chelsea

Chelsea bekreftet det ventede overgangen onsdag. Bompastor har skrevet under en kontrakt på fire år og tiltrer 1. juli.

Hun er hentet til London som erstatter for Emma Hayes, som etter mange suksessrike år går løs på jobben som USAs landslagssjef.

– Jeg er takknemlig for å kunne bli en del av Chelsea. Det er en institusjon i engelsk fotball, og jeg vil gi alt for at det nye prosjektet skal innfri de ambisjonene klubben har, sier Bompastor.

I 2021 ble hun hovedtrener i Lyon. Der ledet hun klubben til tre franske seriemeterskap og til én triumf i Champions League (2021/22).

Lørdag måtte hun og Ada Hegerberg se Lyon komme til kort i årets CL-finale mot Barcelona.

Som spiller fikk Bompastor 156 kamper for Frankrike og scoret 19 landslagsmål.