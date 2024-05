Maanum åpner opp etter kollapsen: - Det er ikke en ankel du skader, det er et hjerte

En tøff periode fulgte, men på landslagssamlingen er smilet tilbake.

Maanum falt om og ble liggende på gresset på overtid i ligacupfinalen mot Chelsea for to måneder siden.

Hun ønsker ikke å gå i detalj på hva legene har funnet ut av, men hun sier at de har «kontroll».

– Kroppen føles fin. Det har vært en tøff periode å gå gjennom alt, men nå føles det fint. Det er det viktigste for meg akkurat nå, sier Maanum til NTB.

– Har hendelsen i mars forandret deg på noe vis?

– Oi, det er et vanskelig spørsmål, sier Maanum og fortsetter:

– Jeg tror ikke den har forandret meg, men på mange måter har den kanskje forandret mitt «mindset» litt. Jeg har forstått at det er andre ting i livet som er litt viktigere enn å løpe etter en fotball, forteller hun.

– Setter livet litt i perspektiv

Løpe etter en fotball har hun allerede gjort 77 ganger for landslaget til tross for at hun kun er 24 år. Etter kollapsen i mars var hun på banen litt over tre uker senere for Arsenal. Landslagssamlingen i april gikk uten Maanum for første gang på lang, lang tid.

– Det setter livet litt i perspektiv. Det er ikke en ankel du skader, det er et hjerte.

Etter hendelsen har Maanum ikke spilt en hel kamp, men hun melder seg klar til tjeneste for landslagssjef Emma Grainger til EM-kvalifiseringskampene mot Italia.

– Vi får se hvordan det blir, sier Maanum.

– I trygge hender

Landslagssjef Grainger sier til NTB at Maanum ser ut til å være på et godt sted, men at hun er på listen over spillere hvor antall minutter er en faktor.

Maanum forteller at hun følges bra opp av Arsenal og landslaget etter hendelsen.

– Jeg er i trygge hender, sier hun.

Norge møter Italia på Ullevaal klokken 18 på fredag. Fire dager senere spilles samme oppgjør i den italienske byen Ferrara.

Til oppgjøret på Ullevaal er det solgt over 7000 billetter,