LSK Kvinner og Lørenskog IF mot sammenslåing

«Lørenskog IF og LSK Kvinner FK har inngått en intensjonsavtale om å komme fram til prinsipper, avtalestruktur og økonomiske betingelser for en sammenslåing av klubbene fra 1. januar 2025», heter det i pressemelding fra de to klubbene.

Avtalen er ikke juridisk bindende, men er et uttrykk for klubbenes intensjoner og felles ønske om en endelig avtale, ifølge klubbene.

LSK Kvinner er inne i en tøff økonomisk periode. I april ble alle ansatte som ikke er spillere, delvis permittert. Det ble omtalt som en «kritisk økonomisk situasjon».

I midten av mai ble klubben trukket ett poeng i Toppserien for pengerotet.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er kritisk til LSK Kvinner og Lørenskogs avtale:

– Jeg tenker at hele prosessen virker som en litt panisk avgjørelse. Det virker ikke som at det er blitt gjort en grundig prosess i dette – det virker heller som et forsøk på å prøve å redde klubben, Torp.

En endelig sammenslåing må vedtas av begge klubbene på et årsmøte.

LSK Kvinner har sju ligatitler og vant Toppserien sist i 2019.