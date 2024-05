Klopp fyrte mot konkurrentene i avskjeden med supporterne

Klopp deltok tirsdag foran 10.000 supportere på en spørsmål og svar-seanse i Liverpool og snakket delvis fritt. Han kunne riktignok røpe at han hadde fått en liste over emner som var forbudt å prate om.

Klopp sa at han hadde fått beskjed om å unngå TV-kanalen TNT, dommere, Manchester City, økonomiske ting og VAR.

Men på spørsmål om utsiktene til at Liverpool kan tildeles ytterligere to Premier League-titler dersom City skulle bli straffet for de 115 anklagene for økonomiske uregelmessigheter, sa Klopp:

– Hvis du organiserer en bussparade, er jeg med. Hvor lang tid det tar, bryr jeg meg ikke om.

Tyskeren ble også spurt om støtten han hadde fått fra Fenway Sports Group, Liverpools amerikanske eiere. Mange supportere har i lengre tid uttrykt at amerikanerne ikke ga treneren nok økonomisk støtte.

– Ville ikke ha overlevd et år

– Eierne gjør det eierne gjør. Overraskelse! Eierne vil tjene penger. Beklager å fortelle dere det. Det er ikke slik at de tjener penger på daglig basis. De investerer noe, og det er slik hele verden går, svarte Klopp og fortsatte:

– Vi burde være veldig glade for at vi har dem og ikke gutta som kjøpte London-klubben. Jeg ville ikke ha overlevd ett år i Liverpool med dem. Endelig spiller de (Chelsea) fotball som alle liker og folk tror at de er tilbake, med så sparker de treneren likevel.

Klopp la ikke skjul på at han refererte til Mauricio Pochettinos situasjon i Chelsea.

– Eierne føler ansvar for klubben. Er de best i verden? Jeg vet ikke. Jeg kan vel ikke si det, men de jobbet veldig hardt. Jeg følte meg støttet, sa Klopp.

United-stikk

Tyskeren ble også spurt om hans berømte man-management-stil.

– Hvis hele verden mister tillit og tro på en spiller, må manageren være den som står bak ham, sa han og dro en parallell til en av konkurrentene:

– Jeg kan ikke bare være enig i at «han er ubrukelig», som andre klubber har gjort. Å kjøpe en spiller for 80 millioner pund og deretter sende ham ut på lån! sa Klopp og refererte til Manchester Uniteds kjøp av Jadon Sancho.

Klopp klarte å holde følelsene i sjakk da han tok farvel med Anfield etter sesongens siste kamp mot Wolves.

Han ble imidlertid rørt til tårer da arenaen sang i kor «Jeg er så glad for at Jürgen er rød», før han tok farvel en siste gang.

