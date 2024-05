Bodø/Glimts tredje kamp uten seier, tabelljumbo Sandefjord tok poeng på Aspmyra

Fjorårets mesterlag har dermed spilt tre oppgjør på rad uten seier i Eliteserien. De to foregående ga 0-1-tap for HamKam (b) og 2-2 mot KFUM Oslo (h).

Sandefjord tok ledelsen på Aspmyra ved Eman Markovic. Etter 35 minutter dunket han ballen i korthjørnet. Glimts keeper Nikita Haikin gamblet på at skuddet skulle gå motsatt vei.

Vertene hadde i forkant satt inn en blokkering, men andreballen endte opp hos Filip Ottosson i returrommet. Han fant så Markovic.

Glimt så ut til å ligge under til pause, men seks minutter på overtid av omgangen utlignet Albert Grønbæk fra straffemerket. Den muligheten kommer etter en VAR-sjekk.

Kamplederen hadde egentlig vinket spillet videre, men slo til slutt ned på Christopher Chengs felling av Kasper Høgh.

Håkon Evjen kom til et par store Glimt-sjaner i sluttfasen, men hjemmelagets desperasjon etter seier kom for sent.

Onsdagens oppgjør var framskutt fordi Glimt i sommer skal spille europakvalifisering. Etter elleve kamper har Bodø-laget 24 poeng, mens Sandefjord har åtte som tabelljumbo.