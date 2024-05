Barcelona har fått ny tysk trener

Flick ble onsdag presentert som Barcas nye trener, tre dager etter at Xavi ledet laget for siste gang mot Sevilla søndag. På sine nettsider opplyser Barcelona at 59-åringen har undertegnet en avtale som strekker seg til sommeren 2026.

Før helgen skrev tyske medier at partene var nær enighet i forhandlingene. I Barcelona gjenforenes han med spissen Robert Lewandowski, som var viktig for Flick under tiden i Bayern München.

Flick har vært arbeidsledig siden han måtte gå som landslagssjef for Tyskland i september i fjor. Han har tidligere hatt stor suksess som hovedtrener for Bayern, der han også vant fire ligagull som spiller.

Xavi hadde en turbulent siste sesong som Barcelona-trener. I januar kunngjorde han at han bare ville jobbe ut sesongen, men tre måneder senere undertegnet han en forlengelse til sommeren 2025. Likevel er han nå altså ferdig i klubben.