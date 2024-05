Emery skrev ny managerkontrakt med Aston Villa – for andre gang på én måned

Premier League-klubben bekrefter på sine nettsider at manageren nå har undertegnet en ny avtale som strekker seg til sommeren 2029.

Emery har ledet Birmingham-klubben med stor suksess etter at han tok over for Steven Gerrard i november 2022. I årets sesong sikret klubben mesterligaspill over sommeren. Det har åpenbart utløst en belønning for Emery.

– Jeg er veldig glad for å gjøre dette, sier Emery i en uttalelse.

Villa vant den gjeveste europacupen i 1982, men har ikke deltatt siden året etterpå. Til høsten er altså klubben tilbake i det gode selskap.

Styreleder Nassef Sawiris er storfornøyd med signeringen av Emery.

– Vi bygger noe spesielt her i Aston Villa med Unai i sentrum, og vi er svært glade for at han har signert en ny avtale med klubben, sier han.