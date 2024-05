Viking-kapteinen hyller ungguttene: – Bra at det endelig løsner for dem

Det var Vikings to unge midtbanespillere Sondre Auklend (2) og Simen Kvia-Egeskog som scoret målene i den fortjente seieren.

– En veldig god fotballkamp fra vår side. Vi kontrollerte det meste, og vi skapte mange gode sjanser, sa Viking-strategen Zlatko Tripic som var fornøyd med sine to unge lagkamerater.

– Utrolig bra at det endelig løsner for dem denne sesongen. De utfordrer seg selv. Sykt gøy at de avgjør kampen i dag, sa Tripic.

Traff perfekt

HamKams taktikk var å ligge litt avventende og la vertene ha mye ball, men laget ble presset altfor lavt av et aggressivt Viking-lag.

Etter et snaut kvarter fant Vikings servitør Tripic lagkamerat Auklend med en pasning like utenfor 16-meteren. 20-åringen traff perfekt og satte sitt første mål for sesongen.

Jakob Michelsens mannskap hadde lite å fare med. I løpet av den første halvtimen hadde de ikke løsnet et eneste skudd mot Viking-målet. Hjemmelaget hadde 67 prosents ballbesittelse.

HamKam har vist en forrykende form i det siste og vunnet de to siste kampene, 7-1 over Sarpsborg og 1-0 over serieleder Bodø/Glimt i pinsen. Det var ikke mye som minnet om det søndag.

Gard Simenstad hadde Kammas første avslutning mellom stengene først etter 41 minutter. Samme mann hadde i trekket etter en avslutning som ble blokkert av en forsvarer.

– Helt nydelig

Simen Kvia-Egeskog fylte 21 år søndag og feiret dagen med å banke inn 2-0-scoringen. Han fikk fra egen banehalvdel og traff perfekt fra distanse. Kvia-Egeskog er for øvrig barnebarnet av Viking-legenden Sven Kvia.

– Vi hadde mye ball og kontrollerte bra. To var to fine scoringer og den siste fra Simen var jo bare helt nydelig, sa Auklend til TV 2 i pausen.

Viking tapte siste hjemmekamp 1-4 for Lillestrøm 16. mai, men slo tilbake direkte med 3-0 borte mot Sandefjord i pinsen. Nå står laget med 18 poeng og har fått kontakt med lagene foran på tabellen. HamKam er på 11.-plassen med sine 10 poeng.

– Det ble litt for tamt, men de vinner fortjent. Vi ble liggende for lavt altfor lenge, Totalt en skuffende kamp for oss. Vi var ikke helt der vi vil være, sa HamKam-kaptein Fredrik Sjølstad.

Snaue kvarteret før slutt slo Auklend til igjen. Hans skudd fra kort hold gikk via et HamKam-bein og i mål.

---

Eliteserien menn søndag:

Viking – HamKam 3-0 (2-0)

SR-Bank Arena: 10.024 tilskuere.

Mål: 1-0 Sondre Auklend (15), 2-0 Simen Kvia-Egeskog (45), 3-0 Auklend (77).

Dommer: Sigurd Kringstad.

Gult kort: Nicholas D’Agostino, Viking.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen (Sondre Bjørshol fra 72.), Gianni Stensness, Sondre Langås (Djibril Diop fra 58.), Viljar Vevatne – Sondre Auklend, Joe Bell, Simen Kvia-Egeskog (Harald Nilsen Tangen fra 72.) – Nicholas D’Agostino (Sander Svendsen fra 73.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic (Peter Christiansen fra 78.).

HamKam (3-2-3-2): Marcus Sandberg – Luc Mares, Fredrik Sjølstad (Moses Mawa fra 81.), John Olav Norheim (Arne Ødegård fra 60.) – Vidar Ari Jónsson, Vegard Kongsro – Gard Simenstad, William Kurtovic (Brynjar Ingi Bjarnason fra 59.), Kristian Onsrud (Oliver Kjærgaard fra 68.) – Niklas Ødegård, Henrik Udahl (Pål Alexander Kirkevold fra 68.).

Øvrige resultater: Haugesund – Sandefjord 2-1, Odd – Lillestrøm 2-1, Rosenborg – Kristiansund 2-1, Sarpsborg – Strømsgodset 1-3.

Senere kampstart: Brann – Molde (19:15).

Spilt lørdag: Fredrikstad – Tromsø 0-0.

Spilt fredag: Bodø/Glimt – KFUM Oslo 2-2.

----