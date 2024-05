Therkelsen-dobbel senket Sarpsborg – Billborn raste etter straffesituasjon

21-åringen headet inn sin første eliteseriescoring før hvilen, og etter pause kunne han også stange inn det andre.

Peter Reinhardsen reduserte med snaue tjue minutter igjen, men da Gustav Valsvik hamret inn 3-1 like før slutt, ble samtlige poeng med tilbake til Drammen.

Delte æren

– Det var veldig gøy, men all ære til de andre gutta på topp. Vi åpner opp rom for hverandre, og det var et fantastisk innlegg, sa Therkelsen om mål to til TV 2.

Vertene hevet seg betraktelig etter hvilen, men greide ikke å omsette mye godt spill til mer enn én scoring. Klubben har tapt fire av fem hjemmekamper denne sesongen.

– Det er mye som er bra i dag, men dessverre får de slå litt for enkelt inn i boks. De er litt for fysisk sterke. Det er ikke så lett når du møter noen som veier 30 kilo mer enn deg selv, sa Sarpsborg-trener Stefan Billborn.

Klatrer

Seieren var Godsets femte for året. Klubben har levert litt av hvert første tredel av sesongen, men er oppe på en sjetteplass på tabellen etter to strake seirer.

– Akkurat nå har vi hatt marginene på vår side i to kamper på rad. Vi ser lyst på tiden som kommer, sa Strømsgodset-trener Jørgen Isnes.

For Sarpsborg fremstår tabellen mer dyster. Klubben slo tilbake etter 1-7-tapet for HamKam 16. mai med 4-2-seier over tittelutfordrer Molde forrige runde, men røk på sitt sjette tap søndag. Det holder ikke til mer enn en 13.-plass.

Raste

Like før pausen stjal en mulig straffesituasjon oppmerksomheten da Sondre Ørjasæter driblet seg inn i 16-meteren og ble felt. Hjemmesupporterne ropte på straffe, men dommeren mente det var overspilling og viste 20-åringen det gule kortet.

Sarpsborg-leiren var ikke enig i avgjørelsen.

– Én ting er at han ikke blåser for straffespark, men at han gir kort for det, er en vits, sa han til TV 2 i pausen.

– Jeg spiller litt med, men det er nok til at jeg ikke får fortsette mot mål, mente Ørjasæter.

---

Eliteserien menn søndag:

Sarpsborg – Strømsgodset 1-3 (0-1)

Sarpsborg stadion: 4105 tilskuere.

Mål: 0-1 Jonas Therkelsen (36), 0-2 Therkelsen (63), 1-2 Peter Reinhardsen (72), 1-3 Gustav Valsvik (89).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Sondre Ørjasæter, Jeppe Andersen, Sarpsborg, Jonas Therkelsen, Strømsgodset.

Sarpsborg (4-2-3-1): Marko Ilic – Eirik Wichne (Peter Reinhardsen fra 64.), Arnau Casas, Magnar Ødegaard, Anders Hiim – Jeppe Andersen, Aimar Sher – Pawel Chrupalla, Stefan Johansen (Simon Tibbling fra 87.), Sondre Ørjasæter – Henrik Meister (Martin Hoel Andersen fra 68.).

Strømsgodset (3-4-3): Per Kristian Bråtveit – Jesper Taaje, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl – Lars Vilsvik (Dadi Dodou Gaye fra 83.), Herman Stengel, Kreshnik Krasniqi, Logi Tómasson – Marko Farji (Eirik Ulland Andersen fra 64.), Elias Hoff Melkersen (Marcus Mehnert fra 64.), Jonas Therkelsen (Jostein Ekeland fra 83.).

Øvrige resultater: Haugesund – Sandefjord 2-1, Odd – Lillestrøm 2-1, Rosenborg - Kristiansund 2-1, Viking – HamKam 3-0.

Senere kampstart: Brann – Molde (19:15).

Spilt lørdag: Fredrikstad – Tromsø 0-0.

Spilt fredag: Bodø/Glimt – KFUM Oslo 2-2.

----