Southampton klar for Premier League – slo Leeds 1-0 i playoff-finalen

Dermed rykker Southampton rett opp etter bare én sesong i mesterskapsserien. Både Leeds og Southampton rykket ned fra Premier League forrige sesong. Denne sesongen endte de på henholdsvis 3.- og 4.-plass på tabellen.

Fra før har Leicester og Ipswich rykket opp, ettersom de endte som nummer én og to i ligaen.

Adam Armstrong ble den store helten for Southampton da han satte inn kampens eneste mål etter 24 minutter.

Scoringen kom da Will Smallbone sendte Armstrong alene med keeper. Spissen var iskald og banket ballen til høyre for Illan Meslier.

– Hva skjer i backfireren til Leeds? Det er svære hull. De er ute og støter uten sikring. Det der er nærmest en gavepakke for Armstrong, utbrøt viaplay-kommentator Tor Ole Skullerud.

I andre omgang jaget Leeds desperat etter en scoring, men til slutt måtte de innse nederlaget som gjør at de blir på nivå to i minst én sesong til.

På overtid hadde Leeds et skudd i tverrliggeren. Det ble lagt til hele ti minutter.

I semifinalen i sluttspillet slo Leeds ut Norwich med 4-0 over to kamper, mens Southampton vant 3-1 over West Bromwich.

Leicester, Ipswich og Southampton erstatter Luton, Burnley og Sheffield United, som alle rykket direkte ned etter bare én sesong på det øverste nivået.