Rosenborg slapp med skrekken mot tabelljumboen – Lyn gikk på smell på hjemmebane

Rosenborg lå tre poeng bak tabelltopp Vålerenga før runden, men måtte likevel se tabelljumbo Arna-Bjørnar og Linnea Sælen spille seg opp i ledelsen like etter halvtimen spilt.

Et utrolig langskudd fra Synne Brønstad kort tid etterpå sørget for 1-1, og etter timen spilt ordnet Sara Hørte for 2-1, også det fra langt hold. Det sikret RBK deres niende seier for året.

Arna-Bjørnar står på sin side med åtte strake tap. For tre runder siden ble de slått hele 0-10 av Brann, og med ett poeng så langt i sesongen er de helt sist på tabellen.

Brann og Stabæk var lagene nærmest tetduoen før runden. Brann hadde imidlertid bare åtte spilte kamper, mens Stabæk sto allerede med ti ferdigspilte kamper.

Brann var så nærme som stolpen like før hvilen, men isteden var det Stabæk som tok ledelsen like etterpå. En misforståelse bakover i banen førte til at Melissa Bjånesøy kunne sende ballen i bue over Aurora Mikalsen til 1-0.

Målet var nok til seier og Stabæk er bare ett poeng bak bergenserne på tabellen. Brann må på sin side se Vålerenga og RBK stikke av med åtte poengs luke på tabelltopp.

I Oslo vant Kolbotn 2-0 over Lyn.

---

Kampfakta

Toppserien kvinner lørdag:

Arna-Bjørnar – Rosenborg 1-2 (1-1)

Arna idrettspark: 150 tilskuere.

Mål: 1-0 Linnea Sælen (35), 1-1 Synne Brønstad (43), 1-2 Sara Hørte (61).

Dommer: Anders Bjerk Hansen.

Brann – Stabæk 0-1 (0-1)

Brann stadion: 1833 tilskuere.

Mål: 0-1 Melissa Bjånesøy (42).

Dommer: Maren Hatletvedt.

LSK Kvinner – Røa 2-1 (0-0)

LSK-hallen: 177 tilskuere.

Mål: 1-0 Emma Reshane (48), 2-0 Reshane (77), 2-1 Elle Ulstein (90).

Dommer: Fatemeh Zangeneh, Nordstrand.

Gult kort: Cecilie Fiskerstrand, LSK Kvinner.

Lyn – Kolbotn 0-2 (0-1)

Kringsjå kunstgress: 232 tilskuere.

Mål: 0-1 Celine Larsen (26), 0-2 Marie Moen Preus (58).

Dommer: Haakon Arve Pedersen Bue.

Gult kort: Ida Habbestad, Lyn, Carina Alfredsen, Kolbotn.

Vålerenga - Åsane 4-1 (1-0)

Intiliey Arena: 604 tilskuere.

Mål: 1-0 Michaela Kovacs (18), 2-0 Karina Sævik (46), 3-0 Kovacs (65), 3-1 Milena Kokosz (66), 4-1 Elise Thorsnes (90).

Dommer: Maliha Ahmady.

Gult kort: Helene Gloppen, Synne Kjølholdt, Nina Vestbøstad, Åsane.

----