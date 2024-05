Nå får fotballdommere rosa og blå kort – skal testes ut i Copa America

Det bekrefter Det søramerikanske fotballforbundet (Conmebol) i en pressemelding.

Gule og røde kort er velkjent i fotballen for å straffe spillere, men innføringen av den rosa versjonen handler ikke om forseelser. Kortet skal brukes når det mistenkes at en spiller har pådratt seg en hjernerystelse. Det aktuelle laget får da et ekstra bytte i kampen.

For å gjøre bruk av denne muligheten må trenerne informere enten fjerdedommeren eller hoveddommeren om den aktuelle hodeskaden, slik at det rosa kortet kan vises fram.

I Copa America har lagene i utgangspunktet fem bytter. Et sjette legges på ved eventuelle ekstraomganger. Det rosa kortet kan altså brukes for å gjøre et sjette eller eventuelt sjuende bytte.

Grepet kommer riktignok med et par unntak:

«Dersom det foretas et vanlig bytte samtidig med at en spiller med mistenkt hjernerystelse byttes ut, mister man ett bytte. Når et lag har benyttet seg av alle de vanlige innbyttermulighetene, får man ikke lenger et ekstra bytte til en spiller med hjernerystelse», heter det i protokollen.

Når man benytter seg av det rosa kortet, vil også motstanderen få mulighet til å gjøre et ekstra bytte.

Copa America spilles i perioden 20. juni til 14. juli.

Det skal også testes ut blå kort i internasjonal fotball i tiden som kommer. Disse skal benyttes for å sende en spiller ut i en utvisningsboks i ti minutter ved eksempelvis dommerprotester.

