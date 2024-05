Dette er West Hams nye trener

London-klubben bekrefter nå den ventede ansettelsen av spanjolen. Lopetegui har vært koblet til jobben i lengre tid.

– Jeg er veldig glad, først av alt, for å kunne være en del av fremtiden til denne store klubben. Vi vil prøve å sette vårt preg på klubben, sier spanjolen i pressemeldingen og fortsetter:

– Min ambisjon som trener er alltid å bli bedre og bedre, og å oppnå flere og større mål og å oppmuntre og forbedre spillerne og laget.

57-åringen har vært uten jobb siden han ble sparket i Wolverhampton i august i fjor. Lopetegui har tidligere ledet Real Madrid og det spanske landslaget.

Han vant europaligaen med Sevilla i 2020.

West Ham slet tungt sportslig mot slutten av årets sesong, og dagen etter 0-5-tapet for Chelsea 5. mai bekreftet klubben at David Moyes sine dager som West Ham-sjef var talte etter sesongen.

Klubben opplyste at kunngjøringen om Moyes-exiten kom allerede før sesongslutt for at klubben skulle gi ham den hyllesten han fortjente i sesongavslutningen.

I hans siste kamp som West Ham-sjef ble det 1-3-tap for ligamester Manchester City. West Ham ble til slutt nummer ni på Premier League-tabellen.