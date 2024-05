Tidligere Solskjær-assistent om Chelsea og United-ryktene: – Ikke mitt fokus nå

McKenna har ledet Ipswich opp i Premier League denne sesongen. 38-åringen har høstet mange lovord for jobben han har gjort.

Tirsdag opplyste Chelsea at klubben er enig med managerprofilen Mauricio Pochettino om å avslutte samarbeidet. Umiddelbart var McKenna blant dem som ble koblet til den ledige jobben på Stamford Bridge.

På spørsmål fra Sky Sports om Chelsea-koblingen, sier Ipswich-manageren:

– Når du gjør det bra som manager eller trener, vil det alltid komme spekulasjoner. Jeg vet at det vi har gjort ikke er noe ordinært, men for å være ærlig er ikke slike ting mitt fokus.

McKenna var Ole Gunnar Solskjærs assistent i Manchester United for noen år siden. Han har også vært koblet til managerjobben på Old Trafford den siste tiden. Den har foreløpig Erik ten Hag, men det spekuleres i at nederlenderen kan forsvinne i sommer.

