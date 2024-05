Vincent Kompany den nyeste treneren som kobles til Bayern-jobben

Det er tyske Sky som hevder at belgieren er aktuell for å erstatte Thomas Tuchel i trenerstolen i München. Kanalen skriver videre at det har vært samtaler mellom partene.

Det samme melder overgangseksperten Fabrizio Romano.

Kompany tok Burnley opp til Premier League i fjor, men en svak sesong endte i nedrykk for Berges klubb. Nå kan Kompanys videre ferd ende i Tyskland og Bayern, som sårt trenger ny trener.

I februar opplyste Bayern at Tuchel fristilles fra sine oppgaver i sommer. Klubben endte denne sesongen troféløs for første gang siden 2011/2012.

Bayern-ledelsen har jobbet på spreng for å få plass en erstatter, men så langt er ingenting klart, skriver tyske medier.

Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick og Oliver Glasner har alle takket nei.

