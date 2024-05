Siri Nordby er ansatt som toppfotballsjef i NFF: – Vender tilbake til min store lidenskap

NFF opplyser om ansettelsen på sin nettside tirsdag.

Nordby kommer fra en stilling i Microsoft Norge og gleder seg til igjen å ta fatt på en fotballjobb.

I NFF skal Nordby lede avdeling for toppfotball og landslag.

– Jeg er utrolig stolt og glad for å få muligheten til å komme tilbake til fotballen og toppidretten, etter over 15 år i næringslivet. Tilbake til der det hele startet, og til min store lidenskap og det jeg brenner for, sier hun.

Nordby fikk i alt 43 landskamper. Etter spillerkarrieren var hun medlem av toppfotballkomiteen for kvinnefotball i NFF i perioden 2013-2016.

– Med Siri får vi en leder med en bred fotballfaglig kompetanse, noe som er viktig i arbeidet med NFFs sportslige filosofi og høyprestasjonskultur. Hun tar med seg verdifull ledererfaring og endringskompetanse fra en bransje som har måttet tilpasse seg både digitalisering og et globalt konkurransebilde, sier generalsekretær Karl-Petter Løken.

Nordby tiltrer stillingen 1. august.

