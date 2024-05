Salah hinter om ny Liverpool-sesong: – Skal kjempe

Egypteren har bare tolv måneder igjen av Liverpool-avtalen. Det har ført til spekulasjoner om et salg i årets sommervindu.

I september i fjor ble det rapportert at Liverpool hadde avslått et Salah-bud på over 2 milliarder kroner fra saudiarabiske Al-Ittihad. Nå hinter hovedpersonen om at han blir værende på Anfield.

– Vi vet at trofeer er hva som teller, og vi vil gjøre alt i vår makt for å lykkes neste sesong. Fansen vår fortjener det, og fandenivoldsk skal vi kjempe, skriver Salah på X.

Liverpool vant ligacupen i Jürgen Klopps siste sesong som klubbens manager, men kom til kort i Premier League, FA-cupen og europaligaen. Arne Slot tar over styringen etter Klopp.

Salah er ikke den eneste nøkkelspilleren som går inn i sitt siste år av kontrakten. Det samme gjør Virgil van Dijk og Trent Alexander-Arnold.

