Tottenham klar for europaligaen – Caicedo-mål fra midtbanen sikret Chelsea Europa

En turbulent sesong på Stamford Bridge har dermed fått et meget godt utfall for storklubben fra London. De blåkledde sto med fire strake seirer før søndagens kamp, og siden 4. februar har det bare blitt ett tap i ligaen.

Årets 6.-plass gjør at Pochettinos mannskap er sikret spill i conferenceligaen. Dersom Manchester City vinner FA-cupfinalen neste helg, blir det attpåtil plass i europaligaen.

Etter et drøyt kvarter spilt ladet Moisés Caicedo kanonen fra midtbanen, og den tidligere Brighton-spilleren fant nettmaskene med et kjempetreff. Like etter pause driblet Raheem Sterling seg fri ute til venstre, før han via gjestenes sisteskanse scoret 2-0.

Kort tid senere reduserte Enes Ünal for bortelaget, men det ble ingen flere scoringer i London. Dermed vant Chelsea 2-1.

Søndag tok Stamford Bridge-publikummet farvel med brasilianske Thiago Silva, som har spilt for klubben siden 2020.

Ange Postecoglou og Tottenham behøvde bare ett poeng borte mot tabelljumbo og for lengst nedrykksklare Sheffield United for å sementere 5.-plassen i Premier League.

Før kvarteret var unnagjort fanget Dejan Kulusevski ballen like utenfor sekstenmeteren, og den svenske kantspilleren fant veien til nettmaskene med en markkryper. Med en halvtime igjen å spille hamret Pedro Porro inn 2-0. Med en halv omgang igjen scoret Kulusevski sitt andre og Tottenhams tredje for dagen.

