Luton-nedrykket beseglet – tapte i Premier League-avskjeden

Dermed ble det med kun én sesong med Premier League-fotball på tradisjonsrike Kenilworth Road. Luton lå tre poeng bak Nottingham Forest på 17.-plass før den siste serierunden, men de oransjekledde hadde dessuten langt svakere målforskjell enn Forest.

Lutons lille teoretiske håp om å fornye kontrakten fikk seg et skudd for baugen da Chris Wood sendte Forest i ledelsen før halvannet minutt var spilt borte mot Burnley. Drøye ti minutter senere sørget samme mann for 2-0. Et snaut kvarter før slutt reduserte vertene. Det endte 2-1 til Forest, som dermed er formelt klare for sesong tre på rad i Premier League siden opprykket i 2022.

På Kenilworth Road havnet Luton under mot Fulham da Adama Traoré sendte bortelaget foran med et knalltreff. Noen minutter senere utlignet Carlton Morris for Luton, før Raúl Jiménez sendte gjestene tilbake i ledelsen.

Like etter pause la samme mann på til 3-1 med pannebrasken. Fem minutter senere tente Alfie Doughty håpet for vertene, før Harry Wilson fjernet all tvil med sin flotte 4-2-scoring drøye tjue minutter før spilt.

I desember og januar satte Luton sammen en god rekke med resultater, og i løpet av en drøy måned ble både Newcastle (hjemme), Sheffield United og Brighton slått. Rekken inneholdt også poengdeling mot Burnley og Newcastle (borte).

Siden 2-1-seieren hjemme mot Bournemouth 6. april har det imidlertid ikke blitt én eneste seier, og med 1-3-tapet borte mot West Ham sist runde var nedrykket i praksis et faktum. De tre opprykkslagene fra i fjor forsvinner ned igjen sammnen: Luton, Burnley og Sheffield United.





