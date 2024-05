Arteta trenger hjelp fra gamlesjefen i gullkampen: – Håper de kan bidra

De lyseblå fra Manchester er i førersetet i kampen om ligagullet før den siste serierunden søndag.

Arsenal tar imot Everton på eget gress. Tabellsituasjonen gjør at rødtrøyene fra London er nødt til å vinne sin kamp for å kunne bli mester, og samtidig må West Ham få med seg ett eller tre poeng fra Manchester.

David Moyes var i en årrekke Artetas trener i Everton. Nå håper spanjolen på en håndsrekning fra gamlesjefen.

– Det er det som er så fantastisk med denne industrien. Du møter mennesker som du har fantastiske opplevelser med og som betyr mye for deg personlig. Nå er det jeg som trenger noe fra ham. Forhåpentligvis skjer det, sa Arteta på en pressekonferanse før helgens serieavslutning.

West Ham har slått Arsenal to ganger denne sesongen, én gang i ligacupen og én gang i Premier League. Arteta er tydelig på at søndagens oppgave ikke blir enkel for Pep Guardiola, Erling Braut Haaland og resten av City-maskineriet.

– De spiller mot en tøff motstander. West Ham er et lag som er veldig vanskelig å slå. Jeg er sikker på at de kommer til å være påskrudd, og forhåpentligvis kan de bidra til å realisere drømmen vår, fortsatte Arteta.

20 år har gått siden Arsenal sist vant Premier League. Da spilte de kampene sine på ærverdige Highbury. Søndag kan de potensielt løfte sitt første ligatrofé på sin nye hjemmebane.

Kommentar: Mange historier skal skrives, men sentralt i de aller viktigste er to nordmenn (+)