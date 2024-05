To Reiten-assist da Chelsea tok femte strake ligagull på målforskjell

Dermed kunne manager Emma Hayes feire en 14. tittel før hun forlater Chelsea og blir USAs landslagssjef.

Mayra Ramirez var den store spilleren. Den colombianske spissen var tilbake etter skade, og United, som er nybakt FA-cupvinner, hadde ikke noe svar på hennes kraft og rykk. Hun sto med to mål og to assist da lagene gikk til pause på 4-0 til gjestene.

Reiten bidro til å punktere spenningen for godt da hun sekunder ut i den andre omgangen løp opp returen etter sitt eget stolpetreff og serverte Melanie Leupolz pasningen til det femte Chelsea-målet.

Fran Kirby satte punktum i sin siste kamp som Chelsea-spiller. I likhet med Maren Mjelde, som ikke var i troppen lørdag, forlater hun klubben.

Manchester City slet seg til seier i bortekampen mot Aston Villa, men hadde ikke noe svar på Chelseas målrush.

Håpet knust

Slik Arsenal tidligere i uka forgjeves håpet på hjelp fra naboen Tottenham mot Manchester City i Premier League, var det City som måtte se langt etter en nødvendig håndsrekning fra sin byrival mot et London-lag.

I kampens 2. minutt slo Nathalie Björn en løpeball som Reiten forfulgte i fullt firsprang langs venstrekanten. Innlegget var perfekt for Ramirez, som stanget inn 0-1.

Seks minutter senere ble et utspark fra United-keeper Mary Earps nikket tilbake, og Ramirez slo en stikker til Johanna Rytting Kaneryd som doblet ledelsen.

Reiten holdt på å øke til 3-0-ledelse før det var spilt ti minutter, men en Jayde Riviere kastet seg og blokkerte avslutningen ved lengste stolpe.

United yppet seg med en nikk i tverrligger fra Maya Le Tissier, men Chelsea var klart best og tok en knusende revansj over laget som knuste FA-cupdrømmen med seier i semifinalen.

Ramirez-show

I det 44. minutt brøt Ramirez gjennom på kant og slo inn i boksen. En presset Reiten lot ballen gå mellom beina, og bak henne scoret innbytter Sjoeke Nüsken enkelt.

På overtid i omgangen rykket Ramirez forbi Lisa Naalsund og Hannah Blundell før hun banket inn 4-0 til gjestene.

Mary Fowler hadde gitt Manchester City ledelse over Aston Villa, men laget trengte seks mål til for å klatre forbi Chelsea på målforskjell.

Chelsea økte marginen rett etter sidebytte. Kanerud kjempet seg gjennom. Reiten taklet keeperreturen i stolpen og løp deretter opp ballen på vei mot sin annen assist.

Rachel Daly utlignet for Villa i Birmingham, men Lauren Hemp ble matchvinner og sørget for at City endte på samme poengsum som seriemesteren.

Maanum-mål

Arsenal slo Brighton 5-0 og endte fem poeng bak tetduoen. Frida Maanum spilte den siste halvtimen og scoret det siste målet i kampen mot et Brighton-lag med tre av hennes landslagsvenninner.

Sophie Román Haug scoret det første målet da fjerdplasserte Liverpool slo Leicester 4-0 borte.

