Graham Hansen scoret to i den spanske cupfinalen da Barca smadret Sociedad

Katalanerne var store favoritter før kampen, og Graham Hansens lag gnistret fra første spark på ballen. Kun seks minutter ut i kampen åpnet Ona Batlle scoringsballet til 1-0. Den ledelsen ble doblet da Salma Paralluelo la på til 2-0 etter tolv minutter.

Etter 18 minutter sørget den norske landslagsstjernen Graham Hansen for at vondt ble til verre for Real Sociedad da hun la på til 3-0. Sju minutter senere fant 29-åringen veien til nettmaskene igjen, før Batlle sørget for at det sto 5-0 ved sidebytte.

I løpet av det første kvarteret etter pause la Mariona Caldentey (2) og Claudia Pina på til 6-, 7- og 8-0 for Barcelona. Det ble også resultatet i cupfinalen. Graham Hansen ble byttet ut etter 68 minutter, Real Madrid-angriper Synne Jensen noen minutter senere.

Ingrid Syrstad Engen spilte hele kampen i Barcelonas midtforsvar.

Over 25.000 tilskuere var til stede på kampen.

Barcelona har for lengst sikret sin femte strake ligatittel i Spania. Neste helg venter franske Lyon i mesterligafinalen i Bilbao.

