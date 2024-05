Fifa tester nytt VAR-opplegg – ser til tennissporten

Den rimeligere VAR-løsningen er så langt blitt testet i to turneringer og i alt 36 kamper, skriver BBC.

Utfallet har vært «veldig positivt», sa Fifas dommersjef Pierluigi Collina på fotballforbundets kongress i Bangkok fredag.

Opplegget går ut på at hvert lag får to muligheter per kamp til å utfordre en dommeravgjørelse. Det blir gjort ved at hovedtreneren tvinner fingre i været og gir fjerdedommer et kort, forklarte Collina.

Spillerne kan også anbefale trenerbenken om å sjekke en situasjon. Dette fordi de er tettere på det som skjer på banen.

Hvis videoreprisene fører til at en avgjørelse blir omgjort, beholder laget sine to sjekkmuligheter. Slik er det også i tennis og cricket. Antall forsøk reduseres hvis klagen ikke tas til følge.

I testordningen blir nøkkelsituasjoner sjekket som med dagens VAR-system. Det vil si mål, straffer, røde kort og kort til feil spiller.

