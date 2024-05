Dette står på spill i siste Premier League-runde

Som vanlig går samtlige oppgjør i siste runde samtidig. Avspark på de ulike arenaene skjer klokken 17 norsk tid.

Dette er programmet på avslutningsdagen:

Arsenal – Everton, Brentford – Newcastle, Brighton – Manchester United, Burnley – Nottingham Forest, Chelsea – Bournemouth, Crystal Palace – Aston Villa, Liverpool – Wolverhampton, Luton – Fulham, Manchester City – West Ham, Sheffield United – Tottenham.

Mye står på spill, men spenningen er ikke fullt så høy som mange kanskje skulle ønsket seg.

Tittelracet

Manchester City topper tabellen to poeng foran Arsenal og er sikret sin fjerde strake Premier League-tittel med hjemmeseier over West Ham. Ingen lag har tidligere vunnet den engelske toppdivisjonen mer enn tre ganger på rad.

Hvis Arsenal slår Everton, vil ikke uavgjort være nok for City. Årsaken er at de lyseblå har en margiinalt svakere målforskjell (+60 mot Arsenals +61).

City skaffet seg overtaket før siste runde ved å vinne 2-0 i en hengekamp borte mot Tottenham i midtuken.

Få tror at Pep Guardiolas menn snubler, men Arsenal håper i det lengste på å kunne bli engelsk ligamester for første gang på 20 år.

Europaspill

Liverpool og Aston Villa er garantert å bli nummer tre og fire på tabellen. Klubbene tar dermed Englands to siste plasser i neste sesongs Champions League. Villa går inn i den gjeveste europacupen for første gang siden 1983.

Tottenham trenger kun ett poeng mot nedrykksklare Sheffield United for å være siket 5.-plassen og spill i europaligaen. Et tap gjør at Chelsea tar seg forbi med seier over Bournemouth.

Chelsea, som starter runden tre poeng bak Tottenham, har bedre målforskjell enn byrivalen. Mauricio Pochettinos lag blir nummer seks med ett poeng, mens et tap åpner døra for Newcastle.

Klubben fra nordøst er tre poeng bak Chelsea, men står med en klart bedre målforskjell.

Realistisk kan Manchester United bare klatre fra 8.- til 7.-plass. Skal det skje, må rødtrøyene slå Brighton samtidig som Newcastle avgir poeng mot Brentford. I så fall styrer klubben så vidt unna å ta sin verste plassering i Premier League-historien.

United kan også ta seg til europaligaen ved å vinne FA-cupfinalen mot Manchester City 25. mai.

Finaleseier til City vil bety at 6.-plassen i PL tar over Englands andre og siste billett til europaligaen, mens 7.-plassen får deltakelse i conferenceligaen.

Nedrykk

Sheffield United og Burnley er allerede nede, og i praksis er Luton det samme. En spektakulær kombinasjon av resultater må slå til for å endre på det.

Luton er tre poeng bak Nottingham Forest og har en betydelig svakere målforskjell (-31 mot Forests -19).

Det ligger an til at samtlige av Premier Leagues tre opprykkslag går rett ned igjen for første gang siden 1998.

