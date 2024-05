Palestinsk forslag om sanksjoner mot Israel droppet på Fifa-kongressen

Representanter for PFA argumenterte for sitt forslag fra talerstolen på Fifa-kongressen i Bangkok fredag. Palestinerne beskylder Israel blant annet for brudd på menneskerettighetene, diskriminering og rasisme i sin nasjonale liga og brudd på Fifas statutter.

Det palestinske forbundet oppfordret Fifa til å presse Israels fotballforbund (IFA) på dette og det at Israel inkluderer lag fra de okkuperte palestinske områdene i sin egen liga.

I forslaget ble Fifa bedt om å ta i bruk artikkel 4 i sine egne vedtekter, som strengt forbyr «enhver form for diskriminering mot et land … eller en folkegruppe». Palestinerne hevdet at ethvert brudd på disse forpliktelsene kan straffes med «suspensjon eller utelukkelse».

– Fifa har ikke råd til å være likegyldig til disse overtredelsene eller det pågående folkemordet i Palestina, sa PFA-president Jibril Rajoub på talerstolen, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Fifas president Gianni Infantino slo fast, etter å ha hørt innleggene fra Palestina og Israel, at politikk ikke skal blandes inn, og droppet avstemming over det palestinske forslaget.

Han sa at Fifa ikke ønsker splittelse blant medlemmene og varslet at Fifa i stedet skal søke juridisk råd for å se hvordan saken kan følges opp. Fifa skal holde en ekstraordinær konferanse før 20. juli for å gå gjennom den juridiske analysen, sa Infantino.

Fifa besluttet i februar 2022 å utelukke alle russiske lag fra sine turneringer. Det ble gjort i kjølvannet av Russlands fullskalainvasjon av Ukraina.

Ifølge danske Ekstra Bladet, gjengitt av TV 2, skal flere av delegatene ha forlatt salen i protest da Israels fotballpresident Shino Moshe Zuares kalte PFAs forslag «kynisk».

– Nok en gang står vi overfor et kynisk, politisk og fiendtlig forsøk på å skade israelsk fotball. IFA har aldri brutt noen regler som Fifa eller Uefa har satt, og det kommer heller ikke til å skje i framtiden, sa Zuares.

