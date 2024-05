Guardiola før tittelavgjørelsen: – Vi er veldig fokuserte og ydmyke

Spanjolen møtte fredag pressen før siste serierunde, der de lyseblå tar imot David Moyes sitt West Ham-lag på eget gress.

Tirsdagens 2-0-seier borte mot Tottenham brakte City opp på tabelltopp, to poeng foran Arsenal. Før søndagens tittelavgjørelse tror Guardiola at det blir en lignende situasjon som for to år siden, da laget hans sikret ligatittelen med en dramatisk 3-2-seier mot Aston Villa. Da lå City under 0-2 et godt stykke ut i annen omgang.

– Vi ønsker selvsagt å lede 3-0 etter ti minutter, men det kommer ikke til å skje. De har noen kvaliteter som vi er nødt til å håndtere, ellers vil det bli vanskelig. Vi har noen dager å forberede oss på, sa Guardiola.

Spanjolen er sikker på at søndagens batalje blir tøff.

– Vi er nødt til å være på fra første sekund. Vi er veldig fokuserte og ydmyke. Spillerne vet hva som gjelder, og jeg tviler ikke på at de vet det heller. Spillerne var veldig rolige etter seieren mot Tottenham, og de vet at det er mye jobb igjen å gjøre, fortsatte Guardiola.

Arsenal tar søndag imot Everton på eget gress.Tabellsituasjonen gjør at rødtrøyene fra London er nødt til å vinne sin kamp, samtidig som West Ham får med seg ett eller tre poeng fra Manchester.

Guardiola meddelte fredag at de må se hvordan Kevin De Bruyne responderer på treningsfeltet før det tas en avgjørelse om han spiller søndagens kamp.

