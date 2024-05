Brasil tildelt fotball-VM for kvinner i 2027: – En seier for verden

Det ble bestemt på Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) kongress i Bangkok fredag.

– Dette er en seier for verden og en seier for kvinnefotballen. Jeg ønsker å takke alle delegasjoner som stemte. Vi er nødt til å samle kvinnefotballen, slik at vi kan styrke dens posisjon i verden, sa Brasils fotballpresident Ednaldo Rodrigues etter at avstemningen var over.

Brasil var oppe mot et fellesbud fra Belgia, Nederland og Tyskland om vertskapet for mesterskapet om tre år. Det er første gang VM for kvinner skal arrangeres i Sør-Amerika.

På kongressen fikk Brasil 119 stemmer, mens Belgia/Nederland/Tyskland fikk 78.

Norges Fotballforbund var blant Fifa-medlemmene som støttet den europeiske søknaden.

I Fifas tekniske rapport fikk Brasil en gjennomsnittsscore på 4,0 på en skala som går til 5. Den europeiske søknaden ble vurdert til en snittscore på 3,7.

– Evalueringen fastslår at begge søknadene er kvalifiserte til å bli vurdert av Fifas styre og kongress. Begge overgår minimumskravene som er satt for å arrangere VM for kvinner i 2027, opplyste Fifa.

