Vrakede Finne kom inn og scoret i Brann-seier: – Lov å være litt muggen

Dermed er Brann fortsatt på 2.-plass på eliteserietabellen. Det ble en ganske klar seier i et solfylt Bergen etter at det lugget litt før pause.

Flere ble nok overrasket av at Bård Finne måtte innfinne seg på benken etter å ha sonet karantene i de to siste seriekampene. Brann startet med Aune Heggebø på spissplass, men da det var målløst halvveis, byttet trener Eirik Horneland inn Finne.

Han brukte kort tid på å markere seg. Fem minutter inn i annen omgang scoret han sikkert fra midten av Sandefjord-feltet etter strålende forarbeid av Ruben Kristiansen.

– Deilig

– Det var kjekt å være tilbake. Fin ramme og en deilig kamp, sa Finne til TV 2 og fortsatte:

– Det har vært kjedelig å være ute, og det var deilig å få en «kasse». Og så er det en viktig seier også.

Finne medgikk at han ble irritert da han fikk beskjed om at han ikke skulle starte kampen.

– Ja, selvfølgelig. Sånn er det, det må jeg dessverre leve med. Men det var lov å være litt muggen i går, og så var jeg klar i dag, sa målsniken.

Branns ledelse ble trygget ti minutter etter Finnes mål, da Emil Kornvig scoret på en frekk hælpasning fra Niklas Castro.

Har aldri vunnet

For Sandefjord fortsetter det som er blitt litt av et 16. mai-spøkelse. Laget spilte eliteseriekamp på «fotballens festdag» for ellevte gang, og fasit er ti tap og én uavgjort (0-0 mot Viking i 2010).

Vestfoldingene scoret riktig nok sitt første eliteseriemål på 16. mai siden 2015 (1-5-tap for Rosenborg). Sebastian Mathisen satte inn 1-2-målet på retur etter et frispark fem minutter på overtid.

Fram til det hadde det vært en tøff kamp mot et hjemmelag som styrte banespillet og presset Sandefjord lave. Offensivt ble det mest forsøk fra distanse, og Brann-keeper Mathias Dyngeland hadde kontroll på det meste fram til en liten blemme på Sandefjords scoring.

