Ny Olsson-oppdatering: – Det viktigste er at han får et godt liv

– Han elsker spillet så mye, og det vil være hans største dag om han igjen kan løpe inn på MCH Arena. Men det viktigste er at han får et godt liv. Han er i gang med en hard kamp som alle håper lykkes, sier Steinlein i et intervju med Jyllands-Posten.

Det er snaut tre måneder siden Olsson mistet bevisstheten i sitt hjem. Han ble rammet av flere blodpropper i hjernen.

For en måned siden opplyste Midtjylland at svensken har fått tilbake motorisk funksjon og taleevne. Han spiser også selv og trener på å gå.

– Han er en av våre sterkeste spillere. Han er hjertet i laget. Vi har savnet ham, forteller Midtjylland-keeper Jonas Lössl.

Olsson har vært en del av Midtjylland siden 2022. Han står med 124 kamper for klubben. Han har spilt 47 A-landskamper for Sverige.

Midtjylland møter FC København torsdag kveld til en avgjørende kamp i sluttspillet i kampen om seriegullet i Danmark.

