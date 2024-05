NFF støtter Palestina mot Israel: – Det som skjer i Gaza kan ikke fortsette

Fredag 17. mai starter Fifa-kongressen i thailandske Bangkok.

Palestinas fotballforbund (PFA) har bedt om taletid på Fifa-kongressen og kommet med forslag om at Det internasjonale fotballforbundet vedtar «passende sanksjoner» mot Israels fotballforbund (IFA) og israelske lag.

– Et fotballforbund er ikke det samme som et lands regjering, og fotball bør brukes til å inkludere, ikke ekskludere. Men hvis forslaget fra PFA går til avstemning, ønsker vi å sende et signal om at det som nå skjer i Gaza, ikke kan fortsette, sier Klaveness i en uttalelse til NTB.

– Suspensjon eller utelukkelse

Palestinerne anklager Israel blant annet for brudd på menneskerettighetene, diskriminering og rasisme i sin nasjonale liga og brudd på Fifas vedtekter.

De vil be om at Fifa tar i bruk artikkel 4 i sine egne vedtekter, som strengt forbyr «enhver form for diskriminering mot et land … eller en folkegruppe», og PFA sier at ethvert brudd på disse forpliktelsene kan straffes med «suspensjon eller utelukkelse».

– Situasjonen i Palestina er så alvorlig at vi forstår at PFA må be Fifa om å ta tak i det, forteller Klaveness.

– Vi kan ikke med god samvittighet være likegyldige til den pågående menneskelige lidelsen, fortsetter hun.

– Barn overalt skal få leke

I praksis innebærer det at palestinerne ønsker at Fifa suspenderer eller utestenger IFA.

Israels krig i Gaza har pågått siden 7. oktober, da den palestinske Hamas-bevegelsen gikk til angrep mot det sørlige Israel og drepte rundt 1140 mennesker og tok rundt 250 gisler.

– NFF har hatt prosjekter i Palestina i over ti år som utdanner kvinnelige trenere til å trene jenter og gir dem muligheter til å spille. Vi donerte 1 million kroner til Redd Barnas arbeid i Gaza og Ukraina. Barn overalt skal få leke, ikke være ofre for krig, sier Klaveness.

