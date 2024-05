Leeds til opprykksfinale på Wembley etter å ha knust Norwich

Leeds møter vinneren av Southampton og West Bromwich i finalen på Wembley 26. mai.

Etter fjorårets nedrykk har Leeds har hatt en god sesong på nivå to. Laget greide likevel ikke å danke ut Leicester og Ipswich i kampen om de to øverste plassene, men håpet om å rykke opp igjen lever fortsatt.

Hvittrøyene sikret en plass i finalen etter at de kjørte over Norwich i førsteomgangen av det andre semifinaleoppgjøret.

Bare fem minutter var spilt da Ilia Gruev lurte inn et frispark til 1-0. Et snaut kvarter senere headet Joel Piroe inn 2-0, og like før pause kom også kampens tredje. Georginio Rutter klinket ballen opp i tverrliggeren og i mål.

Etter hvilen fastsatte Crysencio Summerville sluttresultatet til 4-0. Den første kampen var uten scoringer.

Norwich må belage seg på nok en sesong på nivå to. Klubben rykket ned fra Premier League i 2021/22-sesongen.

