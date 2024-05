KFUM sjokkerte Rosenborg på Lerkendal – vant 3-1 på fotballens festdag

– Det er utrolig. Ord kan ikke beskrive dette. Det er kanskje noen som undervurderer oss, men vi gjør alltid innsatsen som trengs, sa Nosa Dahl til TV 2.

Tradisjonen med kamper på 16. mai startet på nettopp Lerkendal for 43 år siden, og svært ofte har det endt med Rosenborg-seier på fotballens egen festdag.

Ikke denne gangen. Det hjalp ikke at det var 25 varmegrader i lufta og at samtlige seter 21.426 seter var utsolgt.

KFUM Oslo snudde kampen og tok med seg alle de fortjente poengene med tilbake til hovedstaden.

For Rosenborg ble det en begredelig opplevelse. Det ble ikke bedre av at Ole Sæter måtte ut med skade omtrent før kampen kom i gang. Bare to og et halvt minutt var spilt da 28-åringen ble liggende nede på gresset og måtte ha medisinsk tilsyn.

Friskt

Tross smellen med Sæters skade kom Rosenborg godt i gang. De åpnet friskt på hjemmebane og tok ledelsen på et mønsterangrep etter drøye 11 minutter spilt. Adrian Pereira ble frispilt av kaptein Markus Henriksen på venstrekanten, og backens harde innlegg ble styrt i mål av Sarpsborgs Momodou Lion Nije.

Da eide Rosenborg kampen, men sakte og sikkert kom KFUM Oslo mer med. De hadde en stor sjanse like etter at halvtimen var spilt, men Nosa Dahls avslutning fra kort hold gikk over mål. Kanskje var dette et omen om det som ventet. Bare seks minutter satt den for de blå fra Oslo. Kaptein Robin Rasch bredsidet inn ballen til 1-1 fra rundt ti meters hold på ypperlig vis.

Bare to minutter av 2. omgang var spilt da Nosa Dahl kom alene med RBK-keeper Sander Tangvik. Dahl rundet Tangvik og satte ballen i det åpnet buret til 2-1. Da ble det full fyr blant de tilreisende KFUM-supporterne «Profetene».

Stille

Rosenborg-supporterne ble på sin side bare stillere og stillere, og helt taust ble det da «Kåffa» økte til 3-1 etter 62 minutters spill.

Bortelaget utspilte Rosenborg etter de fleste av kunstens regler. Denne gangen var det Nosa Dahl som spilte fram Johannes Hummelvoll Nuñez, som fikk en lett jobb med nærmest å trille ballen i mål fra kort hold.

Det hadde gitt solid odds for noen år siden om noen hadde sagt at KFUM Oslo skulle stikke av med poeng mot Rosenborg på Lerkendal. Det er ikke lenge siden at klubben spilte på nivå tre i norsk fotball.