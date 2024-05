Sørloth involvert i vinnermålet da Villarreal slo sterke Girona

Girona hadde hatt de fleste sjansene i kampen, men i det 59. minutt var det gjestene som kunne juble for scoring.

Villarreal vant ballen ved midtstreken. Den havnet hos Sørloth, som slo et fint framspill til Gonçalo Guedes. Han dro seg forbi en motspiller, men ble taklet før han fikk skutt. Ballen rullet til Bertrand Traoré, som skjøt i mål ved lengste stolpe og feiret sitt aller første mål i La Liga.

I det 65. minutt hadde Girona en stor trippelsjanse, men laget fikk ikke ballen i mål.

Sørloth har 19 seriemål og kjemper om toppscorertittelen i spansk fotball. Girona-spissen Artem Dovbyk topper med 20, men ingen av storscorerne økte målfangsten da de spilte på topp for hvert sitt lag tirsdag.

Mål ble det derimot for Jude Bellingham, en tredje spiller med sjanse til å bli målkonge. Han scoret det første målet da seriemester Real Madrid knuste Alavés 5-0. Han hadde også to assist. Vinicius Junior scoret to ganger.

Bellingham er med sin 19. scoring i La Liga oppe på siden av Sørloth før de to siste serierundene.

Girona har sensasjonelt vært den skarpeste rivalen til Real Madrid og Barcelona denne sesongen. Tirsdagens hjemmetap kan ha knust håpet om å snyte Barcelona for 2.-plassen.

Villarreal er på 8.-plass og fortsatt med i kampen om europacupspill.

