Reiten-assist da Chelsea slo Tottenham – topper på målforskjell før siste runde

Det betyr at Emma Hayes fortsatt kan få en tittel i avskjedsgave når hun etter mange år som Chelsea-manager blir USAs landslagssjef.

Chelsea er to plussmål foran Manchester City før alt avgjøres. Lørdag spiller Chelsea borte mot nybakt FA-cupmester Manchester United, mens City gjester Aston Villa.

Chelsea jaget lenge fire titler, men falt både i ligacup, FA-cup og mesterliga.

Guro Reiten scoret fire mål og la opp til to da Chelsea for halvannen uke slo Bristol City 8-0 og tok igjen Manchester Citys til da overlegne målforskjell. Onsdag spilte hun en viktig rolle igjen.

I det 37. minutt spilte Chelsea seg ut av eget forsvar med fine kombinasjoner. Catarina Macario spilte Reiten fram på venstresiden. Hun førte ballen i høyt tempo og slo et flatt innlegg bak forsvaret. Ved lengste stolpe banket Maika Hamano ballen opp i nettaket.

Celin Bizet Ildhusøy startet på topp for hjemmelaget, som ville riste av seg helgens 0-4-tap for Manchester United i FA-cupfinalen på et fullsatt Wembley.

Tottenham kom til noen gode sjanser, men Chelsea var best og vant fortjent.

Bizet ble byttet ut midtveis i 2. omgang, Reiten ti minutter før slutt. Maren Mjelde var ubenyttet reserve for Chelsea.

