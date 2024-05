Rooney mener at Ten Hag har mistet garderoben: – Føler med ham

Etter tapet ligger United på 8.-plass, noe som vil være klubbens dårligste plassering i Premier League dersom de ender sesongen der.

Hjemmetapet ble også historisk i den forstand at de satte klubbrekord i flest tap på hjemmebane på en sesong. Søndagens fiasko var «de røde djevlenes» 9. på Old Trafford denne sesongen.

– Når du taper kamper på den måten, vil det stilles store spørsmål. Jeg tror spillerne må gå i seg selv. Når du har en manager som snakker om holdninger og spillere som ikke burde spille for Manchester United, er det en massiv fornærmelse, sa klubblegende Wayne Rooney til Sky Sports etter kampen.

– Hvis treneren min hadde sagt det til meg, hadde jeg aldri latt det fortsette til slutten av sesongen, fortsatte han.

Rooney, som var med på å vinne Premier League fem ganger med United, mener at spillere ikke viser at de vil spille for Ten Hag, og tror at noen i troppen bare prøver å komme seg til slutten av sesongen.

– Jeg føler med ham, men det er hans jobb å sørge for at spillerne er i form. Jeg håper at de gir Ten Hag tid, sa Rooney.

På spørsmål om han synes spillerne presterer for Ten Hag, er Rooney knallhard i sin kritikk:

– Prestasjonene er langt under pari, til tross for at det er noen veldig gode spillere i den troppen.

