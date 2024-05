Liverpool kollapset i Klopps siste bortekamp etter to ganger Duran

Mandagens kamp hadde stor betydning for Villa. Med seier ville klubben sikre seg plass i Champions League til høsten. Tap ville bety at Tottenham kunne nærmet seg kraftig i kampen om den viktige fjerdeplassen allerede tirsdag.

Til slutt ble det ingen av delene, men det ene poenget sender Villa et godt stykke nærmere Champions League-plass. Ett poeng i serieavslutningen kan riktignok være nødvendig dersom Tottenham slår Manchester City tirsdag.

Mandagens kamp på Villa Park ble uhyre dramatisk fra start til slutt. Villa-innbytter Jhon Durans to scoringer på tampen ga en elektrisk avslutning. I motsatt ende av kampen kom det en fryktelig keepertabbe.

Kun et drøyt minutt var spilt da gjestenes Harvey Elliott slo et tilsynelatende ufarlig innlegg fra høyre. Ballen skiftet riktignok retning, men ved første stolpe virket keeper Emiliano Martínez likevel å ha kontroll.

Det hadde han ikke.

I stedet for å holde ballen, fomlet argentineren ballen under seg og skjøv den deretter ufrivillig inn i målet.

Absurd

Tabben var av det helt sjeldne slaget i det som skulle bli et fyrverkeri av en fotballkamp.

– En av de verste keepertabbene i de siste års Premier League. Den kommer han til å bli minnet på, sa Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.

– En av de mest absurde scoringene i sesongen. Den skal Martinez naturligvis ha tusen av tusen ganger uansett, supplerte ekspert Lars Tjærnås.

Kampen hadde samtidig mer å by på. Etter tolv minutter utlignet Youri Tielemans for hjemmelaget. Den strålende målgivende pasningen sto Ollie Watkins for.

Deretter holdt Joe Gómez seg med nød og neppe på rett side av Villas offsidelinje og fant Cody Gakpo på åpent mål. Plutselig hadde Liverpool tatt tilbake ledelsen.

Aston Villa-forsvarer Diego Carlos sto på sin side for en av sesongens største bommer i Premier League da han fikk sjansen på åpent mål. Ballen gikk utenfor. Det var en av mange Villa-sjansen før pause.

Les også: Guardiola advarer før nøkkelkampen: – De er så aggressive

Annullert mål

Etter pause ventet i stedet en ny kalddusj for Villa. 21-åringen Jarell Quansah har levert en kjempesesong for Liverpool, og mandag kom i tillegg den første scoringen. Midtstopperen ruvet i lufta på en dødball og stanget inn 3–1.

Like etter trodde Ollie Watkins han hadde skapt ny spenning i kampen, men måltyvens scoring ble annullert for en marginal offside etter VAR-sjekk.

Villa hadde rikelig med muligheter til å skape ny spenning i kampen, men først fem minutter før slutt traff innbytter Jhon Duran blink fra distansen. Det skapte full fyr i kampen de siste minuttene.

Og to minutter før slutt satte samme Duran ballen i mål etter å ha fått ballen nærmest skutt på seg av lagkamerat Moussa Diaby.

Liverpool har lite å spille for i sesongavslutningen. Laget blir nummer tre på tabellen. I siste serierunde hjemme mot Wolverhampton skal Jürgen Klopp takkes av som manager.

Les også: Iraola forlenget kontrakten med Bournemouth