Klaveness og Amnesty krever Qatar-svar fra Fifa: – Første steg er å ta ansvar

Rapporten tar for seg hvordan Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har forholdt seg til sin egen menneskerettighetspolitikk i Qatar.

Ørkenstaten arrangerte et kontroversielt VM-sluttspill på tampen av 2022.

– Vi har ikke sett dette arbeidet, men vet at det er omfattende og har foregått over lang tid. Det er blitt behandlet i Fifa-styret uten å ha blitt offentliggjort. Vi forventer at det skjer nå i mai før Fifa-kongressen. Det bør gjøres, sa Klaveness på et pressetreff nylig.

Det var på fjorårets kongress at Fifa forpliktet seg til å utarbeide en rapport som går organisasjonen etter i sømmene. Forslaget kom fra Norges Fotballforbund (NFF).

Granskingen har undersøkt om Fifa har gjort nok for å kompensere migrantarbeiderne som opplevde brudd på menneskerettighetene i forberedelsene til Qatar-VM.

Må redusere risikoen

Fifa har årets kongress i Bangkok 17. mai. Amnesty krever at rapporten legges fram der med anbefalinger om hvordan forbundet kan gjøre opp for seg.

– Det må etableres garantier om at dette ikke skal gjenta seg. Første steg er å ta ansvar for hva som skjedde i Qatar. Neste steg for Fifa er risikoanalyser knyttet til kommende turneringer og sikre at det tas grep som kraftig reduserer risikoen for menneskerettighetsbrudd under Fifas turneringer, sier politisk rådgiver Frank Conde Tangberg i Amnesty Norge til NTB.

Amnesty hevder Fifa mottok funnene for flere måneder siden.

– Men de har ennå ikke publisert dem eller handlet basert på resultatene, sier Steve Cockburn i Amnesty International.

Fifas svar på kritikken er at rapporten fortsatt er til gjennomgang.

Les også: Fotballen tror på lovlig pyro – ønsker svar før sommeren

Sanksjoner

Klaveness forteller i et intervju med nyhetsbyrået TT at det virker lovende det hun har hørt om arbeidet som er lagt ned i den uavhengige utredningen.

– Vi håper at rapporten er så tydelig som mulig, men samtidig så dynamisk at den kan brukes når det gjelder nye vertsland, sier NFF-presidenten og fortsetter:

– Dersom det har vært brudd på menneskerettighetene i Qatar som Fifa er ansvarlig for, må det kompenseres.

Klaveness mener det er nødvendig å få avklart hvordan Fifas politikk skal håndheves i framtiden.

– Å ha sanksjoner for menneskerettighetsbrudd er en viktig del av en slik politikk.

Les også: NFF tar VAR-grep uten supportere

Dårlig signal

Saudi-Arabia er eneste budgiver til å arrangere fotball-VM for menn i 2034. Nylig ble det kjent at Fifa har inngått en kontrakt med oljeselskapet Saudi Aramco.

Amnesty reagerer sterkt på samarbeidet. Ifølge AP er det den mest inntektsbringende avtalen Fifa har gjort med en sponsor om man regner per år.

– VM i Saudi-Arabia i 2034 er høyrisiko. Å kunngjøre et partnerskap med Aramco før man har vist at man tar menneskerettighetene på alvor, sender et dårlig signal. NFF og andre fotballforbund som er medlemmer av Fifa må selvfølgelig stille spørsmål og krav i den anledning, sier Tangberg til NTB.

Saudi-Arabia er i en årrekke blitt kritisert for brudd på menneskerettighetene og vært anklaget for å drive med sportsvasking.

Fifa har forsvart avtalen med at forbundet reinvesterer sine inntekter til å utvikle fotball over hele verden.

Les også: Fifa avviser Amnesty-reaksjoner mot Saudi-avtale: – Vil utgjøre en forskjell