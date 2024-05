Guardiola advarer før nøkkelkampen: – De er så aggressive

På pressekonferansen foran storkampen var Guardiola opptatt av å fortelle hvor intense, aggressive og omstillingsdyktige Tottenham er. Han uttalte at han har stor respekt for Ange Postecoglou og hans mannskap.

– Det har vært et krevende lag å møte denne sesongen. De er så proaktive, de er så aggressive med den nye manageren. Om de ligger under 0-4, slutter de ikke. Du så det på Anfield, de bare angriper og angriper, sa City-sjefen med referanse til Tottenhams 2-4-tap for Liverpool tidligere i måneden.

– De har også et stort mål om å kvalifisere seg for Champions League, og vi har åpenbart et stort mål. Du må ha riktig tenningsnivå og fokus. Vi kan ikke slappe av. Vi må kreve det beste. Vi vet hva vi spiller om, og vi må gi alt og være på vårt beste, fortsatte Guardiola.

– Må vinne

Han virker overbevist om at bare seier mot Tottenham er godt nok for å slå Arsenal i den intense kampen om seriegullet. Pep og City har vunnet ligaen fem av de siste seks sesongene og vet hva de går til.

– Det er bare én mulighet, og det er å vinne. Det prøver vi på. Vi må vinne borte for å få sjansen til å spille om det hjemme (i siste runde), sier manageren.

Foran tirsdagens ligger City ett poeng bak serieleder Arsenal med én kamp til gode. I siste serierunde skal Arsenal spille hjemme mot Everton, mens City tar imot West Ham.

Dersom City skulle spille uavgjort mot Spurs, er det tre plussmål flere til Arsenal som skiller lagene.

Haaland klar

Guardiola kan glede seg over at han kan stille med nesten helt frisk stall til de to siste seriekampene. Jack Grealish er frisk igjen etter sykdom, mens Nathan Aké er usikker. Ellers er alle klare, opplyste Guardiola mandag.

Erling Braut Haaland er i ferd med å innkassere nok en toppscorertittel i Premier League. Han scoret nylig fire mål mot Wolverhampton, men i helgen gikk han målløs av banen etter å ha brent en kjempesjanse mot Fulham. City vant likevel 4-0 og er i praktslag.

Tottenham fikk Yves Bissouma skadd i forrige kamp og må klare seg uten ham resten av sesongen. Det samme gjelder Richarlison, Timo Werner, Destiny Udogie, Ben Davies, Manor Solomon, Ryan Sessegnon og Fraser Forster.

