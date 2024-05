To drømmemål av Schjelderup fra egen banehalvdel: – Han er en gullfugl

Med det har nordlendingen scoret sju må på sju kamper i sluttspillet. Han sendte hjemmelaget opp i 2-1 etter en drøy times spill før han økte ledelsen etter 86 minutter.

Begge scoringene sto han for helt på egenhånd. Det første kom fra egen banehalvdel. Han dro seg inn i 16-meteren, lurte av et par Siljeborg-spillere før han avsluttet. Like før slutt var det nesten reprise.

– Det er en gullfugl. Det er mest ergerlig for FCN at de ikke eier ham så de kan selge ham for 100 millioner kroner igjen, sier Viaplay-ekspert Francis Dickoh.

I april scoret unggutten hattrick på 13 minutter. Han har vært en viktig brikke for Nordsjælland etter at han kom tilbake på lån fra Benfica.

Nordsjælland er nummer tre med to poeng opp til FCK og Midtjylland. Det gjenstår tre kamper av årets sesong. Mohamed Elyounoussi scoret søndag for FCK i 3-1-seieren over byrival Brøndby.

Serien kan fort avgjøres i den siste kampen når Nordsjælland skal møte FCK borte. En ting er sikkert: Vinner Schjelderup og Nordsjælland de tre siste kamper, er de seriemestere.

Robin Østrøm spilte hele kampen i Silkeborgs forsvar søndag.

