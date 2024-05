Innbytter Soltvedt frelste Brann – mål og assist i 2-0-seier over Lillestrøm

Seieren gjør at bergenserne holder annenplassen bak Bodø/Glimt. Glimt er to poeng foran og har en kamp mindre spilt.

Soltvedt startet søndagens kamp på benken, men kom inn til pause etter at Fredrik Pallesen Knudsen følte seg dårlig.

Og mannen med den presise venstrefoten skulle kjapt gjøre seg tellende. Etter 59 minutter slo Soltvedt et flott hjørnespark som Sivert Heltne Nilsen stanget videre i mål.

– Det er en flott heading, men den corneren er så deilig slått, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

– Det er en annen dimensjon for Brann når han (Soltvedt) er på banen, la Espen Ween til.

– Rull reprise

Og venstrebacken var ikke ferdig der. Snaut ti minutter senere kom ballen rullende til ham på 18 meter, og han lot seg ikke be to ganger. Med yttersiden av vristen hamret han den opp i nettaket og scoret sitt tredje seriemål for sesongen.

– Ord blir overflødige. Rull reprise, sa Stamsø-Møller.

Erling Knudtzon sendte ballen i mål for vertene like før pause, men scoringen ble annullert som følge av at Ruben Gabrielsen sto i offsideposisjon og sperret sikten for Brann-keeper Mathias Dyngeland.

Utvist

Vondt ble til verre for Lillestrøm da Martin Roseth pådro seg rødt kort med et kvarter igjen. Han dyttet Emil Kornvig i bakken og ble belønnet med sitt annet gule kort. Dermed ble det marsjordre.

Like etterpå traff Henrik Skogvold bakken hardt etter en luftduell med Nilsen. Han slet med å komme seg på beina igjen og måtte byttes ut bare et kvarter etter at han kom inn for Knudtzon.

Lillestrøm ligger på kvalifiseringsplass etter sju kamper. Ned til HamKam skiller det tre poeng, mens sisteplass Tromsø er fire poeng bak.

Lillestrøm tok seg i midtuken til kvartfinale i NM. Den spilles mot Molde i oktober.

Lillestrøm har Viking borte i neste kamp, mens Brann tar imot et formsterkt Sandefjord.

