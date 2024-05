Arsenal slo Manchester United og holder trykket oppe på byrival City

Martin Ødegaards lag fortsetter å gjøre jobben selv i jakten på sin første Premier League-tittel på 20 år, men Manchester City har alt i egne hender og kan vinne sitt fjerde strake ligatrofé.

London-klubben måtte slite mer enn det mange ventet seg før kampen. Manchester United fikk flere gode kontringsmuligheter i 2. omgang, men uten å lykkes helt i regnværet.

De lyseblå har vunnet fem av de seks siste. Arsenal har ett poeng mer og én kamp igjen, mens City har to gjenstående oppgjør.

Kommende uke skal de møte Tottenham (b) og West Ham (h), mens Everton venter i Arsenals siste kamp.

Mot marerittsesong

Borteseirer på Old Trafford i ligasammenheng er ikke vanlig kost for Arsenal, som har slitt stort på Manchester-gresset siden årtusenskiftet. De har vunnet kun to av de 17 siste bortemøtene med United i PL.

United gikk sin tredje strake kamp uten seier etter å ha tapt stygt for Crystal Palace sist runde. De røde djevlene styrer mot sin dårligste sesong i Premier League-æraen (siden 1992).

United skal møte Newcastle og Brighton i de to siste kampene og er avhengige av at Chelsea snubler for at det ikke skal slå til.

Les også: Lisa Naalsund med to assist da Manchester United vant FA-cupfinalen

Skadeplaget

Hjemmelaget måtte klare seg uten kaptein Bruno Fernandes og Marcus Rashford i søndagens storkamp. De har dessuten slitt stort med skader i forsvarsrekken og stilte med midtbanespiller Casemiro på stopperplass sammen med Jonny Evans.

Leandro Trossard sendte Arsenal i føringen etter 20 minutter. Arsenal vant ballen høyt og etter hvert fant Kai Havertz Trossard inne i feltet. Det var etter en periode med godt United-spill.

Belgieren har vært en svært viktig brikke for Arsenal denne sesongen. Blant annet har han seks ganger blitt direkte avgjørende i ettmålsseirer. I tillegg har han scoret flere viktige mål som har bidratt til poeng.

Les også: Chelsea snudde til seier over Nottingham – syltynt Luton-håp lever videre