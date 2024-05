Uavgjort mellom Molde og Rosenborg. Begge lag var skuffet

(Molde - Rosenborg 2-2). Halldor Stenevik bidro med et praktmål da Molde kom tilbake og sørget for 2-2 mot Rosenborg på hjemmebane i Eliteserien. Begge lag var skuffet over resultatet.