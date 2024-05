Chelsea snudde til seier over Nottingham – syltynt Luton-håp lever videre

Etter at Luton tapte mot West Ham tidligere lørdag, var de avhengige av at Nottingham tapte mot Chelsea for at drømmen om Premier League-spill neste sesong skulle leve videre. Selv om Chelsea tok seieren, er det trolig for lite for Luton som i tillegg til å være tre poeng bak Nottingham, har mye dårligere målforskjell.

Målforskjellen til Nottingham Forest er tolv mål bedre enn Lutons. Derfor lever sjansen best kun på papiret: En brakseier mot Fulham må følges opp av et like stort braktap for Nottingham Forest mot Burnley.

Mykhailo Mudryk sendte Chelsea i ledelsen borte mot Nottingham, og Willy Boly sørget for utligning etter kvarteret spilt.

Callum Hudson-Odoi, som er oppfostret i Chelsea-akademiet, bøyde ballen i lengste hjørne og sendte hjemmefansen til himmels et kvarter før slutt, men Chelsea skulle komme tilbake. Raheem Sterling og Nicolas Jackson sørget for borteseier.

Chelsea er nummer sju i PL med to kamper igjen.