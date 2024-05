United-sjefen frykter ikke sparken: – Eierne har sunn fornuft

Nederlenderen har vært under press i lang tid, men det tiltok etter 0-4-ydmykelsen mot Crystal Palace mandag.

United er bare nummer åtte på tabellen og risikerer å få sin svakeste plassering i Premier League-æraen. Seier i FA-cupfinalen mot Manchester City 25. mai kan berge stumpene i en ellers skral sesong.

– Vi er glade for å være der. Det kan bli høydepunktet i år, sier ten Hag foran søndagens hjemmekamp mot serieleder Arsenal.

Historien viser at tittelsuksess ikke alltid redder en Manchester United-manager. I 2016 fikk Louis van Gaal sparken selv om han ledet klubben til triumf i FA-cupen. Ten Hag frykter ikke å lide samme skjebne som sin landsmann.

– Nei, eierne har sunn fornuft. De kan se at vi har hatt 32 ulike forsvarssammensetninger, og vi har hatt 13 forskjellige stopperpar. Når de ser at vi ikke har en venstreback, vet de at det påvirker resultatene negativt.

Motbakke

Manchester United leverte solid i nederlenderens debutsesong på Old Trafford. Da ble det 3.-plass i serien, finaleseier i ligacupen og finaletap i FA-cupen.

Men siden har han jobbet nærmest konstant i motbakke. Laget endte i høst sist i sin Champions League-pulje og står i fare for å ikke engang få spill i europaligaen neste sesong.

– Vi vet årsakene til at vi underpresterer. Det er på grunn av skadene. Ingen lag presterer når du har så mange av dem i nøkkelposisjoner, sier manageren.

Bryr seg ikke

Ineos kjøpte tidligere i år en betydelig minoritetsandel i Manchester United. Med på kjøpet skaffet selskapet og milliardæren Jim Ratcliffe seg den sportslige kontrollen i storklubben.

Ten Hag sier det ikke gjør ham noe å måtte svare på kritiske spørsmål uten offentlig oppbakking fra Ineos.

– Det er jobben min å snakke med dere. Jeg bryr meg ikke om hva de gjør og ikke gjør. Jeg jobber med å forbedre og utvikle laget mitt, sier han.