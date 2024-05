Thorvaldsson trekker seg som Haugesund-trener på dagen

Det melder rogalandsklubben i sine mediekanaler fredag.

– Vi så frem til et langt og godt samarbeid med Oskar, men det blir ikke alltid slik man ønsker og tror. Vi takker han for innsatsen han har lagt ned i å utvikle FK Haugesund, og starter nå på prosessen med å finne hans erstatter. Vår kurs og strategi for klubben forblir den samme, sier FKHs styreleder Christoffer Falkeid i en uttalelse.

Oskar Hrafn Thorvaldsson ble ansatt så sent som i oktober 2023 og ledet Haugesund i sju offisielle kamper. Det ble to seirer i Eliteserien. I cupen ble det sjokktap mot 4.-divisjonslaget Torvastad i første runde.

Ifølge Haugesund fikk klubbledelsen beskjed torsdag om at islendingen velger å gi seg som hovedtrener i klubben.

Assistenttrenerne Sancheev Manoharan, Paul André Farstad og Kamil Rylka overtar treneransvaret og leder laget inntil en ny permanent hovedtrener er på plass.

Haugesund ligger på 13.-plass på tabellen med seks poeng etter seks kamper.