Både Bodø/Glimt, Brann og Rosenborg slått ut av cupen i tredje runde

Det ble mageplask for Brann med 0-1-tap borte mot Levanger i cupens 3. runde. NM-reisen er også over for fjorårsfinalisten Bodø/Glimt, og RBK som ble senket av utleid FFK-spiss.