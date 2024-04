Medier: Liverpool og Feyenoord enige om Slot-overgang

Det skjer etter at Slot torsdag bekreftet at han ønsket seg til Liverpool.

– Jeg vil gjerne til Liverpool. Nå venter jeg på å se om klubbene kommer til enighet. Jeg er veldig trygg på det, sa Slot til ESPN.

Nå melder flere medier, blant dem The Athletic, at klubbene har kommet fram til en kompensasjon for nederlenderens tjenester. Også nederlandske medier hevder at Slot nærmer seg Liverpool-jobben.

Liverpool har vært på managerjakt siden Klopp i vinter varslet at han kom til å gi seg ved sesongslutt. Tyskeren hadde egentlig to år igjen av kontrakten.

I Nederland er 45-årige Slot kjent for å stå for en offensiv og energisk spillestil. Han ledet i fjor Feyenoord til serietittelen og fulgte i år opp med å vinne cupen.

Slot tok for to år siden Rotterdam-laget til finalen i conferenceligaen. Han leverte også sterke resultater som AZ Alkmaar-trener.

