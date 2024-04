Bytyqi terminerte kontrakten i Tyrkia – trener med Viking

– Det har vært litt av en prosess og mye stress de siste dagene. Jeg har ikke tenkt så mye på framtiden nå. Akkurat nå ser jeg fram til ro, sier 27-åringen til Aftenbladet.

Bytyqi gjorde i 2021 overgang fra Viking til Konyaspor, før reisen gikk videre til Olympiakos to år senere. I fjor sommer reiste han tilbake til Tyrkia og signerte for Antalyaspor, hvor han endte med to mål og fire målgivende på 33 kamper.

Kantspilleren ønsker imidlertid ikke å oppgi noen årsak for hvorfor kontrakten er terminert. Han opprinnelige kontrakt strakte seg fram til sommeren 2026.

Etter bruddet med den tyrkiske toppklubben har Bytyqi holdt seg i gang med Viking.

– Jeg snakket med Viking-trenerne, og det er veldig hyggelig at jeg får være med. Jeg har ikke hastverk med å finne en ny klubb. Jeg vet jeg har gode folk rundt meg, blant annet agent Jim Solbakken. Jeg har gode kort på hånd, sier han.

– Hvor lenge skal du trene med Viking?

– Så lenge jeg er velkommen.

