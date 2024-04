Svenskene holder EM-døra stengt for Norge: – Må lage en søknad vi tror kan vinne

I februar ble det kjent at fotballforbundene i Danmark og Sverige vil gjøre et nytt forsøk på å få kvinnenes EM-sluttspill, men denne gangen skjer det uten Norge og Finland.

I fjor vår tapte de nordiske landene kampen om å få arrangere 2025-mesterskapet.

Norges Fotballforbund har ikke gitt opp å få ta del i de nye EM-planene.

– Vi har håp fordi det er sagt at det finnes håp. Danmark og Sverige fronter det, og vi vil gå inn og støtte det med vår hovedstad. Men vi må selvfølgelig overtale dem først, og det skal jeg ikke gjøre via mediene, sier NFF-president Lise Klaveness til Fotbollskanalen.

Svenskenes fotballpresident Fredrik Reinfeldt har vært i Norge og møtt Klaveness, men står fast ved at de bare bør søke med Danmark.

– Vi må lage en søknad vi tror kan vinne støtte hos Uefa. For å være ærlig var vi ikke veldig nærme sist da vi kom til den endelige avstemningen. Vi må gjøre dette på en annen måte. Så vet jeg at det er forskjellige meninger, og vi skal møtes i sommer og snakke om dette, sier Reinfeldt og fortsetter:

– Men jeg vil være veldig tydelig på at konklusjonen har vært at det er bedre å være to arrangørland.

Sveriges tidligere statsminister viser til at evalueringen av den nordiske 2025-søknaden påpekte at det var for mye med fire nasjoner. I tillegg sto det at enkelte arenaer ikke holdt god nok standard.

– Derfor satte vi oss ned og spurte hvilke land som hadde de beste arenamulighetene og var nærme nok til å gi et bedre tilbud. Vi kom til at Sverige og Danmark var det, sier Reinfeldt.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) er senere i år ventet å gå ut med kriteriene for vertskapet i 2029. Når det er på plass, vil Danmarks og Sveriges fotballforbund ta en endelig beslutning om å søke.

















